En acı bayram

İzmir Bayraklı'da, geçtiğimiz haziran ayında, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu Ali İhsan Kılıç (62), Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancasıyla vurarak öldürmüştü. Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları, Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı.





"ANNELERİNİ SORUYORLAR"

Olayda eşi Funda Güçlü'yü kaybeden Rıdvan Güçlü, "Bizim için hayat durdu. 1 değil 3 canımız gitti. Bu üzüntüyü tarif edecek kelime yok. Bitik durumdayız. Hayattan hiçbir keyif alamıyoruz. Neşemiz, heyecanımız gitti. Ölü gibi yaşıyoruz. Yaptığımız tek şey nefes alıp vermek" dedi. Kendisinden daha çok çocuklarına üzüldüğnü dile getiren acılı eş, "Annesiz, dedesiz ve anneannesiz ilk bayramlarını geçirecekler. Çocuklarım, annelerini zaman zaman soruyor. Kahroluyoruz" dedi.

"YEĞENLERİM BANA EMANET"

ADALETIN tecelli edeceğine inandığını belirten Güçlü, "Biz bu olayı bir kişinin yaptığına en başından beri inanmıyorduk. Bu olayı gerçekleştiren Ali İhsan Kılıç'ın ağabeyi Mehmet Kılıç da geçtiğimiz cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biz bu olayın arkasında başkalarının olduğundan da eminiz. Adalete inanıyoruz ve güveniyoruz. Hukuk sürecinde manevi desteğe ihtiyacımız var. Adalet er veya geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı. Gözleri önünde annesi, babası ve kardeşi öldürülen Filiz Topaloğlu (36) ise "Biz bayramların ilk günü babamın evinde toplanır ve ailecek kahvaltı yapardık. Artık bizim için bayram yok. Ağzımızın tadı bile yok. Çocuklarımız için ayakta durmaya çalışıyoruz. Ablamın çocukları bana emanet. Bir çocuğum vardı artık 3 çocuğum var" diye konuştu.