Menderes’te 2 günde koltuk kavgası çıktı

'Yolsuzluk' operasyonu ile geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasıyla birlikte CHP'de koltuk kavgası başladı. Kayalar'ın görevden el çektirilmesinin üzerinden henüz 2 gün geçmişti ki Kayalar'dan boşalan koltuk için 15 kişilik meclis grubundan 5 kişi başkan vekilliği için kulis yapmaya başladı.





EKİCİOĞLU İLK SIRADA

18 Temmuz'da gerçekleştirilecek meclis toplantısı öncesi kulisler hareketlendi. Mustafa Kayalar ile birlikte 17 meclis üyesi bulunan ancak Kayalar ile birlikte CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç'in görevden uzaklaştırılması sonrası oy hakkının düşmesi ile 15 oya düşen CHP grubunda ismi ağır basanların ilk sırasında, ilçe eski başkanı Ahmet Pala'nın ekibinde yer alan Fatma Ekicioğlu yer alıyor. Ekicioğlu'nun yanı sıra Mustafa Akın, Gürsel Rüzgar, Hasan Yücel Kara, Erkan Özkan'ın ismi de Başkan Vekilliği için geçiyor. Meclis'te 8 üyesi bulunan AK Parti grubunda da hareketlilik devam ediyor. Başkan vekilliği için 'Menemen' sürprizini tekrarlamak isteyen AK Parti grubunda da aday belirleme çalışmaları sürüyor.

MENEMEN KARARI CHP'NİN İÇ HESAPLAŞMASI MIYDI?

Kayalar'ın görevden uzaklaştırılması kararına CHP cephesinden 'siyasi operasyon' vurgusuyla sert tepkiler gelirken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli bu çıkışlara Urla ve Menemen örneğiyle yanıt verdi. Sürekli, "Menemen'de CHP yargılanan başkanı ihraç etti. Eğer bu işler siyasetle yapılıyorsa Menemen'de de CHP'nin iç hesaplaşması sonucu yapılan siyasi operasyon mu diyelim? Urla belli. FETÖ'den mahkum oldu belediye başkanı. Menderes'te 2 defa CİMER'e şikayeti kim yapmış. Bu işi siyasi hale getiren CHP'liler... Vatandaşlar görüyor" dedi.

'SUÇ, İZMİRLİNİN İRADESİNİ ÇANTADA KEKLİK GÖRENLERDE'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, Kayalar'ın görevden alınmasına ilişkin CHP'den gelen sert eleştirilere yanıt verdi. Kaya, geçmişte Urla ve Menemen'de yaşananları hatırlatarak, "Aynı ilde, aynı dönemde bir başkanınız FETÖ, diğeri yolsuzluktan gitmiş; bir diğeri hakkında rüşvet iddiasına yönelik tutuklama sebebi var sayılmış, adli kontrol verilmiş, görevden uzaklaştırılmış, utanmadan hala konuşup bizi suçluyorsunuz! Bunları CHP'den biz mi aday yaptık! Suçlu, İzmirlinin iradesini çantada keklik görüp, şımarıkça bu adayları belirleyenler" diye tepki gösterdi.