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Haberler İzmir Yavrusu ölü doğan yunus İzmir'de kendini karaya vurdu

Yavrusu ölü doğan yunus İzmir'de kendini karaya vurdu

İzmir'den yürek yakan görüntü. Güzelbahçe ilçesinde bir yunus balığı, yavrusu ölü doğunca kendisini karaya vurdu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yunusu açık denize itmeye çalışsa da, çabaları hüsranla sonuçladı.

İHA

10.07.2022, 18:13

Yavrusu ölü doğan yunus İzmir’de kendini karaya vurdu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu. Vatandaşların denize girerek engellemeye çalıştığı olayda yunus kurtarılamadı.



Olay öğle saatlerinde Güzelbahçe sahilinde meydana geldi. İddiaya göre doğum yapan yunusun yavrusu ölü doğdu. Yunus, bunun üzerine kendisini kayalıklara vurarak suyun üstüne çıkmaya çalıştı. Yunusu kurtarmak için ise vatandaşlar seferber oldu. Yunusu kurtarmak için asker emeklisi olduğu ileri sürülen iki dalgıç denize girdi.

Yunusu kurtarmak için dalgıçlar uzun uğraş sarf ederken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kendisini kayalıklara vuran yunus, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyıya vuran yunus, bölgeye gelen ekipler tarafından sahilden kaldırıldı.

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