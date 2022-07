‘Onursal koordinatör’ Gaziemir’i karıştırdı

Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanlığı'nı da yürüten, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın bir ara kendisine belediye logolu "Onursal Koordinatör" kartviziti bastıran eşi Deniz Arda, ilçe siyasetini karıştırdı. Deniz Arda, dernek başkanı sıfatıyla düzenlediği ve belediye meclis salonunda gerçekleşen "Lider Kadın" temalı toplantının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#liderkadınlar #16mahalle #16kadınmuhtar #kadıngücü" gibi etiketler yer aldı.

'TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAZ'

İlçedeki 16 mahalleye kadın muhtar isteğinin deklare edildiği bu paylaşım ilçede günün konusu oldu. İlçedeki birçok muhtarın bu paylaşımdan rahatsız olduğu belirtilirken bir açıklama yapan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Deniz Arda'nın uzun zamandır kendisi için siyasal zeminde bir yer açmaya çalıştığı hepimizce malum olup, bu talep ilk olarak onursal koordinatörlük olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak kadın muhtar adayları üzerinden siyaset devşirmeye çalışması, seçimle iş başına gelen hem erkek hem de kadın muhtarlarımızı rahatsız edecektir! Hele hele toplumun bir çok farklı katmanında yaşanan kutuplaşma, kadın muhtar adayları- erkek muhtar adayları olarak toplumun önüne koyulursa, telafisi mümkün olmayan ayrışmalara sebep olur" diye konuştu. Deniz Arda'nın bu hamlesini şaşkınlıkla karşıladık" dedi.

'MUHTARIN PARTİSİ OLMAZ'

"Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi, muhtar olarak da çok başarılı işler yapabileceklerine olan inancımızı her zaman koruduk ve koruyacağız" diyen Atmaca, "Burada itiraz ettiğimiz husus şudur; her yurttaş gibi muhtarın da kişisel olarak desteklediği siyasi görüşü olmasına rağmen, muhtarın partisi olmaz! Muhtar, aday olduğu mahallede her siyasi görüşten yurttaşımızın oyunu alarak seçilir. Kimsenin güdümüne girmez! Eğer muhtar adayları siyasallaşırsa, mahallesine hizmet noktasında sıkıntı yaşar" diye konuştu.

■ ERHAN GÜLENÇ