İki çocuk annesini yolda bıçakladılar

İzmir'in Konak ilçesinde iki çocuk annesi Burcu K., (28) kendisini rahatsız ettiği için tartıştığı 65 yaşındaki İ..B. tarafından bıçaklandı. Olay önceki gün akşam saatlerinde Konak Fevzipaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre göçmen kaçakçılığı suçundan poliste kaydı bulunan 65 yaşındaki İ.B., yolda karşılaştığı Burcu K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. cebinden çıkardığı bıçakla, Burcu K,.'ye saldırdı.Burcu K. sağ bacağından yaralandı. Sokak ortasında kanlar içinde kalan genç kadın çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.