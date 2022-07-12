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İzmir'de acı son! Genç kız suda boğulmuş halde bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Hatice Kübra Binboğa, çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz şekilde bulundu. Genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AA

12.07.2022, 18:45

İzmir’de acı son! Genç kız suda boğulmuş halde bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.

Gümüldür Mahallesi'nde denize giren Hatice Kübra Binboğa (20) çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

Çevredeki bir tekneyle karaya çıkarılan Binboğa'ya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Binboğa, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

İzmir'in Buca ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Binboğa'nın cenazesi Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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