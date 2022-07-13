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Haberler İzmir 28 santimlik Athena ilk kez ziyarete açıldı

28 santimlik Athena ilk kez ziyarete açıldı

13.7.2022

28 santimlik Athena ilk kez ziyarete açıldı
Bayraklı kazı alanından1930' lu yıllarda çıkarıldıktan sonra kasalarda saklanan Athena heykeli parçaları, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde uzmanlarca yapılan birleştirme işleminin ardından ilk kez ziyarete açıldı. Milattan önce 300 ile 600 yılları arasındaki döneme tarihlenen pişmiş topraktan yapılma 28 santimetrelik eserde, Athena'nın oval yüz, belirgin burun, ağız, çene ve siyah saçlarla tasvir edildiği görülüyor.

40 PARÇA BİRLEŞTİ
Yaklaşık 40 parça halinde bulunan ve sandıklarda saklanan eserin, müzenin uzman ekibinin özenli çalışması sonucu birleştirildiği ve ilk kez sergilendiği kaydedildi. Sergide ayrıca Klazomenai Ören Yeri, Aliağa Kyme kazısından çıkarılmış ve satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış Athena heykelleri de yer alıyor.
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