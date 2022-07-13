Dönemin İzmir Emniyet Müdürü Uzunkaya 15 Temmuz’u anlattı: Hainler o gece ‘B planı’ yapmamıştı

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O gece yaşananlar ve Türk milletinin zaferi hafızalarda yerini korurken, dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da yaşananları bir kez daha anlattı. Darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde MİT Müsteşarı yapılacağı planlanan Gökhan Sönmezateş'in özel donanımlı birliklerin başında olduğunu anlatan Uzunkaya, "Bunlara 'Görev durduruldu, bekleyin' diyorlar. 45 dakika sonra 'Görev ifa edilecek' deyip kalkış yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele 36-37 kişilik silahlı grup gidiyor. Bir helikopter de havada dolaşıyor. Bunlarla ilk çatışmaya giren grup bizim gönderdiğimiz özel harekat grubu. Marmaris kadrosundan bir polis arkadaşımız ve Cumhurbaşkanımızın koruma ekibinden bir arkadaşımız şehit oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölü veya diri götürme hesaplarından o kadar çok eminler ki, B planı bile yapmamışlar" dedi.

'ALTERNATİFLERİ YOK'

Hainlerin direniş karşısında şok geçirerek hemen teslim olduğunu ifade eden Uzunkaya, "15 Temmuz'un alternatifi olarak bir tarih belirlememişler. Tamamen buna inanmışlar. O gece unutulmamalı, unutturulmamalı. Her zaman tedbirli durmalıyız" ifadelerini kullandı.





'CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETİ DARBE GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ'

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, tarihe geçen o gecenin yıldönümü öncesinde bir kez daha yaşananları anlattı. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli davrandığını ifade eden Oğuz, "Halkımız da arkasından gitti. Eğer öyle olmasaydı bu hainler darbeyi kazanırlardı. Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi. Kendi ülkemize sahip çıkmazsak Suriye ve Irak'tan farkımız kalmaz. Her ne kadar acımız olsa da gururluyuz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL