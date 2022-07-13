Olmasaydı sonunuz böyle! Ece’nin raporu 3 aydır çıkmadı

İzmir'de Nisan ayında restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan çocuklarından Ece Elisa Mercankaya'yı (6) kaybeden, oğlu Ege Mercankaya (4) ise ölümden dönen Hasret Mercankaya (33), olayın hala açıklığa kavuşmadığını söyledi. Kızının otopsi raporunun yaklaşık 3 aydır çıkmamasına tepki gösteren Hasret Mercankaya, "Otopsi raporu hala çıkmadı. 3 ay oldu artık sonuçlanmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Yardımcı olun. Suçlular varsa, cezalandırılmasını istiyorum. Kurban Bayramı bizim için hiç güzel geçmedi. Çünkü Ece yoktu. Ece'yi çok özledik" dedi.

HÜSEYİN ÖLÜME SADECE 13 GÜN DİRENEBİLDİ

Denizli'de 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Hüseyin Canbazoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 28 Haziran'da H.M. idaresindeki otomobil, M.O. hakimiyetindeki plakalı süt kamyonetiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak hurdaya döndü. Sağlık görevlileri hafif yaralı olan sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Hüseyin Canbazoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Canbazoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

TAKSİNİN ÇARPTIĞI ARDA'DAN ACI HABER

MUĞLA Turgutreis-Bodrum karayolunda karşıya geçmeye çalışırken taksinin çarpması sonucu ağır yaralanarak özel bir hastaneye kaldırılan Arda Karakurt (15) yaşama tutunamadı. Ali K'nin kullandığı 48 T 7176 plakalı ticari taksi, 9 Temmuz'da Karakurt'a çarpmış, ağır yaralanan çocuk sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 YAŞINDAKİ ZEYNEP HAVUZDA CAN VERDİ

Bayram tatili için Antalya'nın Serik ilçesinde villa kiralayan Kades ailesinin, bahçedeki havuz kenarında oynayan 2 yaşındaki kızları Zeynep Mina, dengesini kaybederek suya düştü. Anne ve babası, kızlarının havuzda çırpındığını fark etti. Havuza atlayan baba, kızını çıkarıp 112'yi aradı. Minik Zeynep, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Zeynep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NERMİN UÇTU/SEBAHATTİN ALP/HÜSEYİN ÇALIŞKAN