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Haberler İzmir İzmir'den acı haber: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'den acı haber: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda, Galip Akgün (78) hakimiyetinde olan motosiklet ile Hasan G. (36) hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekiplerin yaptıkları araştırmalar sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

15.07.2022, 15:22

İzmir’den acı haber: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nden Salihli istikametine gidişte bir benzin istasyonundan yola çıkan Galip Akgün (78) yönetimindeki 35 ZNP 57 plakalı motosiklet ile Hasan G. (36) yönetimindeki 45 SC 9465 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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