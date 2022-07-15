Karısını öldürüp sahte kimlikle kaçarken yakalandı

İzmir Bornova'da yaşayan Kader Değirmen (39) evinde yakınları tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu. İhbar sonrası olay yerine gelen polis, genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Halis Değirmen'i kardeşi A.Değirmen'in sahte kimliği ile kaçarken yakaladı. Cinayet olayı Bornova Çamdibi 4731 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Kader Değirmen'i evinde vücudunun çeşitli yerlerinden kesici ve delici aletle bıçaklanmış halde bulan yakınları polise haber verdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybettiği belirlenen Değirmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Değirmen'i öldürdüğü öne sürülen eşi Halis Değirmen'in peşine düştü ve bir kamyonetle kaçtığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin Buca Çamkule Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Kamyoneti durduran polisin yaptığı kimlik incelemesinde, şüphelinin kardeşi A.Değirmen'in kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. Zanlının kaçmak için kardeşinin kimliğini kullandığını belirleyen polis ekipleri, cinayet şüphelisi Halis Değirmen'i gözaltına aldı. Şüphelinin doktor raporu alındıktan sonra götürüldüğü emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor. FATİH ŞENDİL