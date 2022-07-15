Menderes’te belediye CHP örgütüyle çatışıyor

İZMİR'İN Menderes ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmasıyla başlayan süreç devam ediyor. Yasa gereği meclis üyeleri arasından seçilecek başkanvekili tespiti öncesinde CHP'de ipler gerildi.

DERİN ÇATLAK OLUŞTU

MENDERES'TE geçmiş dönemde meclis üyeliği yapan CHP İlçe Başkanı Ahmet İşler, ilçe örgütü adına yaptığı toplantılarda adaylarının Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Mustafa Akın olduğunu deklare etti. Ancak ilçede derin çatlak oluştu. Açığa alınan Mustafa Kayalar, kendisinden sonra yerine geçecek ismin Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Erkan Özkan olmasını istedi.

İlçe Başkanı Ahmet İşler'in Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a tepkili olduğu bilinirken kapalı toplantılarda, "artık parti örgütünün sözü geçecek. Artık onun dönemi bitti. Kendi durumunu toparlasın" dediği de kulislere yansıdı. Belediye Meclis Üyesi Fatma Ekicioğlu'nun da görev istediği bilinirken, genel merkez düzeyinde kayınbiraderi Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da çalışma yaptığı öğrenildi. Ekicioğlu ailesinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlere ulaştığı dile getirildi. Merkez yönetiminde yer alan önemli isimlerin Ekicioğlu için çalışma yaptığı belirtildi.

MAKAM ARACI RÜZGAR'A

ÖTE yandan adaylık çalışması yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akın'ın makam aracının meclis başkanvekili Rüzgar'a verildiği belirtildi. Odasını boşaltması istenen Akın'ın, "Önümü kesmek için her yolu deniyorlar" dediği öğrenildi.

MECLİS ÜYELERİYLE TOPLANTI

CHP, ilçede üst düzey bir toplantı daha gerçekleştirdi. CHP'nin 15 meclis üyesi, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Kani Beko ile Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İl Yöneticileri İsmail Yüzer, Çetin Özdemir ve Binali Gül Menderes Belediyesi'ne gelerek basına kapalı toplantı yaptı.