Yakalanan hırsızlar ev sahibine yalvardı

İZMİR Konak Hilal Mahallesi'nde bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gittiğinde adresin önünde bir çekçek arabasını fark eden ekipler, evin kapı göbeğinin zorlanarak içeriye girilip arkasına açılmaması için destek koyulduğunu tespit etti.

İçeri giren polis, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinası, kettle, fırın, televizyon ve elektrikli süpürgenin de bir yere toplandığını gördü. İki hırsız ise, terasta saklanırken yakalandı.

Hırsızların ev sahibi kadına yalvararak özür dilediği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Zanlılar emniyete götürüldü.