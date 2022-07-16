Cani koca yıllarca şiddet uygulamış

İzmir'de üç çocuğunun annesi olan eşi Kader Değirmen'i (38) gözünü bile kırpmadan vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren cani koca Halis Değirmen'in (55) yıllarca talihsiz kadını dövdüğü ortaya çıktı. Değirmen ve sevgilisi olduğu ileri sürülen R.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan katil zanlısının cinayetin ardından oğlu E. Değirmen'i arayıp "Annenle tartıştık, eve git sakinleştir" dediği, eve giden talihsiz çocuğun, annesinin kanlar içinde cansız bedeniyle karşılaştığı ortaya çıktı.





GÖZALTINDAKİ SEVGİLİ SERBEST KALDI

Acı olay, önceki gece 01.30 sıralarında Bornova'da Altındağ bölgesinde bahçeli bir evde meydana gelmiş, talihsiz kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlısı koca Halis Değirmen'in kamyonetle kaçtığını belirleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgeyi ablukaya almıştı. Polis ekiplerine kardeşinin kimliğini verip kurtulmaya çalışan katil zanlısı ile sevgilisi olduğu ve ayrıca kendisine yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen R.S. adliyeye sevk edildi. Halis Değirmen tutuklanırken, R.S. serbest bırakıldı.

'YALVARDIM AMA DİNLETEMEDİM'

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kız kardeşini toprağa veren Şehzade Gül, "Zavallı kardeşim, evliliği boyunca bu caniden dayak yiyip işkence gördü. Defalarca yalvardım, 'Ayrıl şikayet et' diye, Ama hep 'Üç çocuğumun babası. Bir şans, bir şans daha' dedi. Bu şansı canıyla ödedi" ifadesini kullandı.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER