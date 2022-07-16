CHP’de Menderes paniği büyüyor

Menderes'te CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın rüşvet suçlaması nedeniyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından önümüzdeki Pazartesi günü seçim yapılacak. Yeni başkanvekilini CHP'li 15, AK Partili 8 ve MHP'li 1 Meclis Üyesi belirleyecek. Aday çıkaracak AK Parti, CHP'nin hamlesini beklerken CHP içerisinde ise kavga büyük. İlçe Başkanlığı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akın'ı isterken, görevden alınan Kayalar ise diğer Başkan Yardımcısı Erkan Özkan'ın aday gösterilmesini istiyor. Öte yandan belediyede Başkan Kayalar'a muhalifliğiyle bilinen Fatma Ekicioğlu da CHP'nin adayı olmak için bastırıyor. Ekicioğlu'nun genel merkezde destek bulmaya çalıştığı kaydediliyor.



TORUN İZMİR'E GELİYOR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Kamil Okyay Sındır önceki gün Menderes'e giderek CHP'li meclis üyeleri ile tek tek görüştü. Ancak adayın kim olacağı konusunda ortak bir karara varılamadı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun İzmir'e gelecek ve meclis üyeleri ile görüşüp kararı verecek.



AYNI KORKU YİNE VAR

Menemen'de de CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy'un görevden alınmasının ardından mecliste yapılan seçimde CHP'li 3 meclis üyesinin AK Partili Aydın Pehlivan'a oy vermesi üzerine CHP seçimi kaybetmişti. CHP İzmir örgütünde şimdi herkes Menderes'te de benzeri bir sürecin yaşanmasından endişe ediyor.

PAZARTESİ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

CHP, Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler'in Mustafa Akın'ı, görevden alınan Kayalar'ın ise Erkan Özkan'ı desteklemesi nedeniyle oluşan çatlağın sandığa yansıması halinde Menemen'in ardından Menderes Belediyesi'nin yönetimini de kaybetme korkusu yaşıyor. Partide adayın seçim günü yani Pazartesi açıklanması bekleniyor. Eğer son toplantıdan da uzlaşı çıkmazsa, CHP'nin seçimde büyük fire vermesi bekleniyor.