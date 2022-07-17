15 Temmuz destanına ağır küfürler etmişti: Emniyette böyle kıvırdı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli Ş.Y. ifadesinde, "Bu Facebook sayfası bana ait. Ancak Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım. Sayfamı ele geçiren kişiler yapmışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Buca'da kahvehane işleten ve aynı zamanda emekli olan 57 yaşındaki Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Ş.Y. isimli şüphelinin 'Darbe senaryonuzu da destanınızı da s…m. Şerefsiz köpekler' diye hakaret içerikli paylaşım yapması üzerine çalışma başlattı. Ş.Y. Facebook sayfasından yaptığı paylaşımın üzerine de 'kızgın hissediyor' şeklinde duygularını da eklemeyi unutmadı. İzmir polisi 57 yaşındaki emekli Ş.Y.'nin Buca'da kahvehane işlettiği bilgisini ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Ş.Y. ekipler tarafından adresinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU TWEET ATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir polisi tarafından gözaltına alınan Ş.Y. ile ilgili Twitter hesabından tweet attı. Bakan Soylu tweetinde, Ş.Y.'nin yaptığı paylaşımı da ekleyerek '15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı' diye duyurdu.

ŞÜPHELİNİN İFADESİNE ULAŞILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ş.Y. ifadesinde, "Bu Facebook sayfası bana ait. Ancak Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım. Sayfamı ele geçiren kişiler yapmışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Buca'da kahvehane işleten ve aynı zamanda emekli olan 57 yaşındaki Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y. yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin hakkında dava açılması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceği bildirildi.