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Haberler İzmir Apartmanı kalitesiz beton ve ucuz işçilik yıkmış

Apartmanı kalitesiz beton ve ucuz işçilik yıkmış

17.7.2022

Apartmanı kalitesiz beton ve ucuz işçilik yıkmış

İZMİR depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'a ilişkin davanın gerekçeli kararında, binanın kalitesiz beton kullanımı ve ucuz işçiliğe kaçılması nedeniyle yıkıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, binanın müteahhidi de olduğu öne sürülen arsa sahibi Mustafa Yılmaz, inşaat mühendisi Ali Özsoy, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a verdiği 7,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları ile 6 sanık için verilen beraat kararının gerekçesini açıkladı. Mahkemenin 120 sayfalık gerekçeli kararında, binanın çökme nedeninin "beton basınç dayanımının (10,9 megapaskal) proje dayanımından (20 megapaskal) küçük gerçekleşmesi olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

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