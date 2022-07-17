Bornova’da ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale

İZMİR'İN Bornova ilçesi Yakaköy Profesörler Sitesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 6 arazözle müdahalede bulundu.

Sık çam ağaçlarının olması nedeniyle son derece tehlikeli olan yangın noktasında devriye halinde olan arazöz 3 dakika içinde, Bergama yangınından dönen helikopter ise havada seyir halindeyken Yakaköy'e geçerek 9 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının büyümesinin önüne geçildi.

MANİSA'DA 10 DÖNÜM ALAN YANDI

MANİSA Akhisar'ın kırsal Kocakağan Mahallesi'nde, önceki gün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 söndürme helikopteri, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplere köylüler de destek verdi. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.