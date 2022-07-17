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Haberler İzmir 2012 yılında bulunan heykel parçaları birleştirildi İzmir'de ilk defa sergilendi!

2012 yılında bulunan heykel parçaları birleştirildi İzmir'de ilk defa sergilendi!

İzmir'in Antik Kenti kazılarında bulunan heykel parçaları, restorasyon çalışmaları ile birlikte 10 yıl önce bulunan parçalar ile birleştirildi ve ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi. Arkaik dönemin karakteristik özelliğini taşıdığı belirtilen figür, bayram boyunca İzmir Arkeoloji Müzesi'nde cam fanusta sergilenerek ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

DHA

17.07.2022, 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022, 12:34

2012 yılında bulunan heykel parçaları birleştirildi İzmir’de ilk defa sergilendi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Smyrna Antik Kenti kazılarında 10 yıl önce bulunan ve restorasyonla birleştirilen tanrıça 'Minerva'ya ait 2 bin 600 yıllık heykel parçaları, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.

Smyrna Antik Kenti'ndeki kazılarda 2012 yılında, Etrüsk mitolojisinde 'hikmet, akıl, savaş, sanat, okul ve ticaret tanrıçası' olarak bilinen Minerva'ya ait heykel parçaları bulundu. Son derece özenli bir işçiliğe sahip tanrıça 'Minerva'ya ait 2 bin 600 yıllık heykel parçaları, restorasyonla birleştirildi. Parçaları birleştirilen heykel, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.

Arkaik dönemin karakteristik özelliğini taşıdığı belirtilen figürde, oval yüz dikkat çekiyor. Çenesi, ağzı ve burnu belirgin bir şekilde olan figürde ayrıca küpe ve kolyeler de görülüyor. Kollarında birkaç sıra bilezik bulunan, savaş ve barışın tanrıçası 'Minerva' figürünün pişmiş topraktan yapıldığı ayrıca 28,5 santimetre boyunda olduğu belirtildi. Bayram boyunca İzmir Arkeoloji Müzesi'nde cam fanusta sergilenen heykel, ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.

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