Çeşme’ye 15 milyar dolarlık müjde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü, 45 bin dönüm alanda 15 milyar dolarlık yatırımla yapılacak ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak olan Çeşme Turizm Bölgesi'nde Danıştay 6. Dairesi'nden müjdeli haber geldi. Projeyle ilgili gelen bilirkişi raporunun ardından kararını veren 6. Daire, oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi. TMMOB, İzmir Barosu, EGEÇEP gibi sivil toplum kuruluşlarının başvurusuyla açılan dava sonucunda alınan karar sevinç yarattı. Böylece projede öngörülen 15 milyar dolarlık yatırımın önü açılmış oldu. Bu arada davacıların, 6. Daire'nin kararına Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'nda itiraz ettiği ve proje ile ilgili son kararı Genel Kurul'un vereceği kaydedildi.



YÜZDE 1.2 BETON AYAK İZİ

MART ayında İzmir'de düzenlediği toplantıda projenin son durumunu anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projede yer alan otellerin yüzde 95'inin denize mesafeli olduğunu belirterek "Kamuya açık alanda sadece kamu araçları, toplu taşıma araçları ve elektrikli araçlar gezebilecek. Projede yapılaşma çok az olacak. Yüzde 1.2'sinde beton ayak izi olacak, diğer kısımlarda yeşili koruyacağız. Ege Turizm Merkezi'nin tanınmasıyla İzmir'den dünyanın birçok yerine doğrudan uçuşlar 12 ay boyunca yapılabilecek. Bölgede 200'den fazla butik otel yapılacak ve ihaleyle bu inşaatlar yapılacak. Yatırım yapacak tüm yatırımcılara sürdürülebilir turizm sertifikası alma koşulunu getirildi" demişti.





SOYER VE ORAN TAVIR DEĞİŞTİRDİ

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda yapılan toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Bakan Ersoy'a teşekkür ederek projeye destek verdiklerini söylemişti. Ancak bu toplantının ardından davayı gören Danıştay 6. Ceza Dairesi'nin görevlendirdiği bilirkişi olumsuz rapor vermişti. Bu raporun ardından CHP projeye karşı kampanya başlatmıştı. Soyer ve Oran da fikir değiştirerek projenin karşısında yer aldıklarını söylemişti.



ERHAN GÜLENÇ