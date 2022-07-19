Çöp konteynerleri hastalık saçıyor

İZMİR'İN Konak ilçesinde oturan vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerlerinin bakımsız olduğundan dert yandı. Vatandaşlar çöp konteynerlerinin bakımsız ve pis olduğunu söyledi. Mithatpaşa Caddesi numara 104 önündeki çöp konteynerlerinin bakımsızlığından şikayetçi olan vatandaşlar, Konak Belediyesi yetkililerine çağrıda bulundu. Cadde üzerindeki pek çok çöp konteynerinin bakımsız ve çok pis olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, "Çöp konteynerleri gerçekten çok pis. Kimisinin de tekerlekleri kırılmış durumda. Bakımsızlıktan dolayı çöpler toplansa bile etrafa kötü kokular yayılmaya devam ediyor" dedi.

BU PİSLİK KENTE YAKIŞMIYOR

İZMİR'İN Narlıdere ilçesindeki vatandaşlar budandıktan sonra poşetlere konulan çöplerin toplanmadığını söyledi. Etrafa rastgele bırakılan çöpleri gösteren vatandaşlar, "Budanan ya da toplanan ağaç dalları ve yapraklar poşetlenerek rastgele yol kenarlarına atılmış durumda. Kente yakışmayan bu pisliğin görevliler tarafından kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Narlıdere Levent Sokak'taki çöpler vatandaşın tepkisine yol açtı. Haftalar önce budanan ağaç dalları ve toplanan yaprakların çöp poşetlerine konulduktan sonra rastgele yol kenarına bırakıldığını ve haftalardır bu şekilde durduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerden bu çöplerin toplanmasını istedi. Çöplerin bu halinin görüntü kirliliğine de yol açtığı aktaran vatandaşlar, "Kuru ot ve ağaç dallarının bu görüntüsü hem kente yakışmıyor hem de yanma riski taşıyor. Tamam çöpler çok güzel toplanıp poşetlenmiş ancak haftalardır böyle unutulmuş halde duruyorlar. Rüzgarın etkisi ile poşetlerdeki pislikler etrafa da saçılmaya başladı. Bir an önce bu çöplerin toplanması gerekiyor" diye konuştu.

OVADAKİ KANAL SUYU KİRLETİLİYOR

İZMİR'İN Menemen ilçesindeki Menemen Ovası'nda, tarlaların kanaldan akan su ile sulandığına dikkat çeken vatandaşlar, bu su kanallarının bazı duyarsız çiftçiler tarafından kirletildiğini iddia etti. Tarımsal alanların bu nedenle pis suyla sulandığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Menemen'in kırsal mahallesi Seyrek'in yakınlarındaki Menemen Ovası'ndaki verimli arazilerin tarımsal alanların arasından geçen su kanalları ile sulandığını vurgulayan vatandaşlar, kanaldaki suların bazı çiftçiler tarafından pisletildiğini öne sürdü. Kanaldaki suyun kirletilmesinden dolayı ovadaki tarlaların da buradaki pis suyu kullanmak zorunda kaldığını aktaran vatandaşlar, "Menemen Ovası'ndaki tarlalarımızı buradaki kanal suyu ile suluyoruz ancak bazı kendini bilmezler tarafından kanal suları maalesef kirletiliyor. Burayla ilgili yetkililer denetim yapmalı ve temiz su kaynaklarımızın kirletilmesinin önüne geçmeli. Çünkü buradaki ürünlerimizi bu suyla sulamak zorundayız" dedi.

METİN BURMALI