Erol Beşok tahliye oldu

İZMİR'İN tanınmış sinema salonu işletmecisi Yavuz Çamlıca, 2 Şubat 2004'te Sahilevleri semtinde kurulan pusuda, şoförü Enver Aktaş ile birlikte öldürüldü. 13 Eylül 2004'te ise Çamlıca'nın kardeşi Bülent Çamlıca ve koruması emekli polis memuru Ramadan Dindarlı cinayetini, çete davasından hükümlü olarak cezaevinde bulunan Erol Beşok'un başında bulunduğu grubun işlediği saptanmıştı.

Olaya karıştıkları belirlenen 13 sanıktan dokuzu ile birlikte Halit Esat Beşok da aylar süren takiple yakalanmıştı. Yıllardır cezaevinde bulunan ünlü baba Erol Beşok'un geçtiğimiz hafta tahliye olduğu öğrenildi. Ağabeyinin öldürülmesinden hemen sonra, bir açıklama yapan maktulün kardeşi Bülent Çamlıca (46), çetenin, sinemalarına silah zoruyla el koyduğunu, şikayetçi oldukları için de ölümle tehdit edildiklerini söyledi.

ÇAPRAZ ATEŞE TUTULDU

BÜLENT Çamlıca, bu açıklamadan altı ay sonra, Karşıyaka'daki evinden işine giderken öldürüldü. Şubat'ta öldürülen ağabeyi Yavuz Çamlıca ile aynı kaderi paylaşan Bülent Çamlıca, evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde, Cemal Gürsel Caddesi 106 numaralı evin önünde tuzağa düşürüldü. Çamlıca ve koruması Ramadan Dinarlı'nın bulunduğu otomobil çarpraz ateşe tutuldu. Çamlıca ve Dinarlı otomobilin içinde öldü. Bu cinayetler sonrası, cezaevinde bulunan Erol Beşok'da tutuklanmıştı. Erol Beşok'un kardeşi Halit Esat Beşok ile tetikçi oldukları iddia edilen Gönül kardeşler de halen cezaevinde bulunuyorlar. ■ FATİH ŞENDİL