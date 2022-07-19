Menderes’te sancılı secim

Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak 2018 yerel seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığı'na seçilen ancak geçtiğimiz haftalarda 'yolsuzluk' operasyonu ile gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Kayalar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirsiz süreyle görevden uzaklaştırılmıştı. Kayalar'ın yerine geçecek isim için belediye meclis üyeleri dün saat 14.00'da belediye meclis toplantısına geçti.

İL BAŞKANLARI GELDİ

Toplantının başkanlığını Belediye Başkanvekilliği görevini yürüten Gürsel Rüzgar yönetti. CHP grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Ahmet İşler; Cumhur İttifakı adına ise AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve aday olarak belirledikleri Meclis Üyesi Cemil Az meclis salonunda hazır bulundu.

AK PARTİ'DEN AKIN TAKTİĞİ

İlk tur seçiminde büyük sürpriz yaşandı. Cemil Az'ın aday olarak çıkması beklenirken ilk turda aday olarak çıkmadı. Cumhur İttifakı Grubu, CHP'den istifa eden meclis üyesi Mustafa Akın'ın ismini oy pusulasına yazdı. Çıkan ilk tur sonuca göre 13 oy Erkan Özkan'a, 8 oy Mustafa Akın'a çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı. İkinci turda da Cemil Az aday olarak çıkmadı. İkinci turda Özkan'a 14, Akın'a 9 oy çıktı, 1 oy da geçersizdi. Salt çoğunluğun arandığı son turda AK Partili Cemil Az da aday olarak çıkarıldı. Bu turda 15 oy Erkan Özkan'a, 9 oy Cemil Az'a çıktı. Bu sonuca göre CHP adayı Erkan Özkan belediye başkanvekili oldu. Görevden alınan Kayalar, Erkan Özkan'ın adaylığını destekliyordu. Bu seçim sonucu "Belediyede Kayalar'ın kurduğu düzen devam edecek" şeklinde yorumlara da neden oldu.

YÜCEL'DEN İTİRAZ GELDİ

Öte yandan, sonuçların açıklanmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Mustafa Akın'ın aday olmamasını gerekçe göstererek, "Oylar geçersizdir" dedi ve sonuçlara itiraz etti. Yücel'in itirazının ardından konuşan Akın, "Arkadaşlar aday gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ama ben aday değilim" diye konuştu. Öte yandan, Akın'ın e-devlet üzerinden partisinden istifa ettiği de netleşti. Akın artık Menderes belediye meclisinde bağımsız üye konumunda.

AKIN BAĞIRIP ÇAĞIRARAK 'İSTİFA EDİYORUM' DEDİ

BAŞKANVEKİLİ seçimine dakikalar kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akın'ın, toplantı öncesi bağırıp çağırırken, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Kayalar'ın "Başkan Yardımcısı" görevini verdiği Mustafa Akın, İlçe Başkanı Ahmet İşler'in ısrarla "başkanvekili adayımız" dediği isimdi. Ancak meclis grubunda yapılan temayül yoklamasında Erkan Özkan ve Fatma Ekicioğlu isimleri ön plana çıkınca, Akın'ın buna tepkisi büyük oldu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı toplantıdan önce sinirlerine hakim olamayan Mustafa Akın sesini yükselterek bağırıp çağırdı ve "İstifa ediyorum" dedi. Kulislerden sızan bilgiye göre, üyeler Mustafa Akın'ı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı ancak Akın'ın öfkesi dinmedi.

MUSTAFA KAYALAR TOPLANTIDAN ÇIKARILDI

SEÇİMİN yapıldığı toplantı oldukça gergin geçti. Cumhur İttifakı Grubu'nun itirazı üzerine görevden alınan Mustafa Kayalar meclis toplantı salonundan çıkarıldı.

Bu esnada sözlü atışmalar da yaşandı.