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Haberler İzmir Algı operasyonu ile iftira atıyorlar

Algı operasyonu ile iftira atıyorlar

20.7.2022

Algı operasyonu ile iftira atıyorlar

İZMİR'DE Bayındır Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yüzlerce sokak köpeğinin ilaç enjekte edilerek sistematik şekilde öldürülüp topluca gömüldüğü yönündeki haberlere Belediye Başkanı Uğur Demirezen'den sert tepki geldi. Haberleri art niyetli olarak nitelendiren Demirezen, "Otopsi raporunun ardından her şey gün yüzüne çıkacak. Belediyemize ve şahsıma algı operasyonu yapılıyor. Asılsız şekilde iftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili paylaşılan haberleri son derece mesnetsiz ve yakışıksız bulduğunu kaydeden Demirezen, "Bayındır Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruşturma yürütülüyor. Bayındır Belediyesi olarak kendimizden eminiz. Üzerimize atılan iftiralar nedeniyle söz konusu kişi veya dernekler hakkında maddi manevi tazminat davaları açacağız. Görsel medya kuruluşları için de RTÜK'e suç duyurusunda bulunacağız" dedi. ■ NADİR UYSAL

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