  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu

İzmir'de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu

İzmir Buca'da bir kişi, pompalı tüfekle kızının evini bastı, evde tanımadığı ileri sürülen M.K.'yi (40) gören H.K., pompalı tüfekle adama ateş açtı. H.K.'nin torunu M.Ç. (12) ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vuruldu. Dedesi tarafından yanlışlıkla vurulan torun ağır yaralandı.

İHA

20.07.2022, 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022, 13:27

İzmir'in Buca ilçesinde kızının yabancı bir adamla olduğu iddiası üzerine pompalı tüfekle kızının evini basan şahıs evdeki kişiyi vururken, olayda saçmaların isabet ettiği torun da yaralandı.

İzmir’de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu

Olay, sabah saatlerinde Ufuk Mahallesi 912. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre kızının evinde yabancı bir erkekle birlikte olduğunu duyan H.K. (51), yanına aldığı pompalı tüfekle eve gitti.

İzmir’de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu

Evde tanımadığı ileri sürülen M.K.'yi (40) gören H.K., pompalı tüfekle adama ateş açtı. H.K.'nin torunu M.Ç. (12) ve evdeki M.K. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir’de kan donduran olay! Pompalıyla kızının evini bastı, yanlışlıkla torununu vurdu

Olayın meydana geldiği ev ve çevresinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan H.K.'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, olay esnasında torununun evde olduğunu görmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA