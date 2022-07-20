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Haberler İzmir İzmir'de yapılan operasyonlar sonucu 775 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de yapılan operasyonlar sonucu 775 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in birçok ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu 775 kaçak gökçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri düzenledikleri belirlenen 5 organizatör tutuklandı.

DHA

20.07.2022, 15:23

İzmir’de yapılan operasyonlar sonucu 775 kaçak göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-18 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik olarak Menemen, Çeşme, Seferihisar, Foça, Dikili, Bayındır ve Karaburun ilçelerinde 20 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 775 kaçak göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, geçişlerde kullanılan 4 minibüs, 2 kamyonet, 1 otomobil, 2 bot ve 2 bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmadan yapılan açıklamada, yasa dışı düzensiz göçmen geçişleriyle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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