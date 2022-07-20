Kaya’dan opera binası tepkisi: İşte beceriksiz CHP belediyeciliği!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kültür sanat projelerinden biri olan ve yapımı 5 yıldır devam eden Karşıyaka Mavişehir'deki İzmir Opera Binası'nda çalışmaların durduğu ve projenin başka bir kamusal hizmet alanına dönüştürüleceği haberleri büyük tepki çekti. İddialara yönelik açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı İlyas Özgüven, "Proje hakkında karar verilmiş değil. Başka şeye dönüşeceği iddiaları doğru değil çünkü alınmış bir karar yok" demişti.

YÜZDE 40'I TAMAMLANABİLDİ

Kaderi Büyükşehir'den çıkacak olan kararla belli olacak opera binası hakkında bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Büyükşehir'e yüklendi. Kaya, "2006'da gündeme getirip 'yapacağız' dediler. 10 senede ancak projesini hazırlayabildiler. 2018'de temelini atıp '1.350 günde inşaatı bitireceğiz' dediler. Sene 2022, 1.500 gün geçti ve inşaatın sadece yüzde 40'ını tamamlayabildiler. İşte, beceriksiz CHP belediyeciliği!" ifadelerini kullandı. Kaya'nın paylaşımına çok sayıda vatandaş da yorum yaparak Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.