Ölümden döndü avdan dönmedi

İzmir'de medikal şirketi sahibi genç iş insanı Oğuzhan Sonugür zıpkınla balık avlarken canından oluyordu. Büyük bir balık avlamak için attığı 120 santimlik zıpkın yanlışlıkla Sonugür'ün kalbine saplandı. 21 santim içeri giren zıpkın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi'nde başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. İkinci ameliyatı da başarılı geçen genç işadamının tedavisi bir aya yakın sürdü.

Dünyada eşi benzeri görülmeyen şekilde ağır yaralanmasına rağmen hayata tutunan Sonugür, şimdi aynı zıpkınla hiç bir şey olmamaş gibi dalıp balık avlamaya devam ediyor.

ÖLECEKSEM DENİZDE ÖLÜRÜM

Balık avlamayı çok seven genç iş insanı Oğuzhan Sonugür, "Evet ölümden döndüm, hala, ufak tefek rahatsızlığım, kalp yetmezliği var. Ama ne olursa olsun av tutkumdan vazgeçmem, bu bir hastalık. Öleceksem de denizde ölürüm. Balık avlama sırasında hiç bir şey aklıma gelmiyor. O an dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ailem, babam Rıdvan Sonugür'ün tüm tepkisine rağmen devam ediyorum. Bu tutkudan beni kimse kopartamaz" diye konuştu.

YAKALADIĞI BALIKLARI DAĞITIYOR

ZIPKINLA balık avının kendisi için sadece bir hobi olduğunu belirten Sonugür, avladığı balıkların bir çocuğunu, yakınlarına, yanında çalışan personeline, komşularına dağıtıyor. Zaman zaman 'Avladığın balıkları sat' teklifi geldiğini belirten Sonugür, 'Ben tamamen hobi amaçlı yaptığım için balıkları dağıttığımda daha çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL