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Haberler İzmir İzmir Aliağa'daki yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastanelik oldu

İzmir Aliağa'daki yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastanelik oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 8'i çocuk 13 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aliağa ve Bayındır'da otluk ve makilik alanda çıkan iki yangının da kontrol altına alındığı bildirildi.

İHA

21.07.2022, 16:13

İzmir Aliağa’daki yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastanelik oldu

Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın sebebiyle ekipler bölgeye sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan bir helikopter, karadan ise 8 arazözle müdahale ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 1 ormancı, 8 çocuk ve 4 vatandaş olmak üzere toplam 13 kişi dumandan etkilenerek Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



"HIZLI MÜDAHALEDE BULUNDUK"
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Acar, "Aliağa'mızın Cindere mevkiinde otluk alanda bir yangın oldu. Ekiplerimiz, Orman Şefliği ve belediye ekiplerimiz de hızlı müdahalede bulundu. Özellikle risk taşıyan evlerin olduğu bölgedeki risk taşıyan yangın söndürüldü. Evlerimizde herhangi bir risk yok" açıklamasında bulundu.



Aliağa ve Bayındır'da çıkan her iki yangının da kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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