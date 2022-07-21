Karşıyaka’daki stat sorununun çözümü için Ankara’ya ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Stadı için bir kez daha Ankara'ya gidiyor. AK Partili Sürekli, iddiaların tekrar masaya yatırılarak çözülmesi için Tugay ile birlikte Ankara'ya gideceklerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise henüz gelip gelmeyeceğini bildirmediğini kaydetti.

'SOYER DE GELSE İYİ OLUR'

Sürekli, Tugay'ın süreçte iyi niyetli tutum sergilediğini ancak Soyer tarafından yanlış bilgilendirildiğini savundu. "Cemil Tugay'ın stadın yapımı konusunda her zaman olumlu yaklaştığını, kötü niyetli olmadığını biliyoruz" diyen Sürekli, "Büyükşehir'in ise her konuda olduğu gibi bu konuda da topu taca attığını, stadı yapamayacağını, bahaneler ürettiğini söylüyoruz. Bunların açıklığa kavuşturulması için Bakanlıkta bir araya geleceğiz. Bakanlığın işi yavaşlattığı doğru değil. Tunç Bey cevap vermedi ama gelirse çok iyi olur" ifadelerini kullandı.