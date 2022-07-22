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Haberler İzmir İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek

İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 22 Temmuz Cuma İzmir su kesintisi detayları...

22.07.2022, 11:05

Su ve elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 22 Temmuz Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

BAYINDIR ARIKBAŞI 22.07.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

BORNOVA ERZENE MAH 22.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 57 sokakta oluşan yoğun su kayıplı içme suyu şebeke arızası nedeniyle 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. erzene mahallesi etkilenir.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

BORNOVA YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN 22.07.2022 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 4049/3 SOKAK NO 10 ÖNÜ ARIZA İÇİN

BORNOVA EVKA 3 22.07.2022 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı SU KAÇAKLARI BİRİMİNİN 113/9 SAYAÇ VANASINDA YAPACAĞI FİLTRE BAKIMI NEDENİYLE 1 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. İZYUVA BÖLGESİ ETKİLENİR

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

BUCA ADATEPE, GAZİLER, KARANFİL 22.07.2022 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 28/3 NO 34 MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLUĞU OLUŞMUŞTUR

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

BERGAMA FATİH
21.07.2022 saat 21:35 ile 23:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

ÇEŞME OVACIK 22.07.2022 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 7074 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA 22.07.2022 saat 10:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE

FOÇA KAZIM DİRİK 22.07.2022 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 SAAT 30 DAKİKA SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

MENEMEN BELİRSİZ(MENEMEN), SEYREK , VİLLAKENT, MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK, BELEN, YILDIRIM, FATİH, ATATÜRK, BURUNCUK 22.07.2022 saat 09:00 İLE 17:00 ARASINDA YAKLAŞIK 8 SAAT SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

ELEKTRİK ARIZASI 09:00 İLE 17:00 ARASI GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş TARAFINDAN PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAĞINDAN K 5, ATATÜRK MH. , SEYREK KUYULARI, MUSABEY ÇAVUŞ KESİK KUYULARI, BURUNCUK KUYU, TÜRKELLİ KUYU, FOÇA MUSABEY KUYULARI DEVRE DIŞI KALACAĞINDAN;MENEMEN MERKEZ MAHALLELERİNİN TAMAMI, SEYREK, VİLLAKENT, BURUNCUK. TÜRKELLİ, MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK VE ATATÜRK MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLECEKTİR.

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