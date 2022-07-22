İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

MENEMEN BELİRSİZ(MENEMEN), SEYREK , VİLLAKENT, MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK, BELEN, YILDIRIM, FATİH, ATATÜRK, BURUNCUK 22.07.2022 saat 09:00 İLE 17:00 ARASINDA YAKLAŞIK 8 SAAT SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
ELEKTRİK ARIZASI 09:00 İLE 17:00 ARASI GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş TARAFINDAN PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAĞINDAN K 5, ATATÜRK MH. , SEYREK KUYULARI, MUSABEY ÇAVUŞ KESİK KUYULARI, BURUNCUK KUYU, TÜRKELLİ KUYU, FOÇA MUSABEY KUYULARI DEVRE DIŞI KALACAĞINDAN;MENEMEN MERKEZ MAHALLELERİNİN TAMAMI, SEYREK, VİLLAKENT, BURUNCUK. TÜRKELLİ, MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK VE ATATÜRK MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLECEKTİR.