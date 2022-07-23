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Haberler İzmir Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege'de gezilecek en ucuz yerler

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege'de gezilecek en ucuz yerler

Pandemi döneminde kısıtlamalar sebebiyle aylarca evlerde mahsur kaldık. Pandemi bitti derken her geçen gün artan tatil fiyatları vatandaşlara "En uygun nerede tatil yapılır?" sorusunu arattı. Hafta sonunu tatilinizi az para harcayarak geçirebileceğiniz yerleri bu haberde derledik. İşte tatilinizin detayları...

23.07.2022, 15:53

AFYONKARAHİSAR FRİG VADİSİ
Antik bir yürüyüş yoluna da sahip olan Frig Vadisi; Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar arasında bulunmaktadır. Frig yolu, 3 bin yıl önce aktif olarak kullanılmış ve bu büyük medeniyetin can damarı olmuştur.

Bugün ziyaretçilere açık olan bu yol, 506 kilometre uzunluğundadır ve 3 ana rotadan meydana gelmektedir. Afyon gezilecek yerler listesine özellikle tarihi yapıları sevenlerin eklemesi gereken bölgelerden biridir. Afyonkarahisar il merkezinden kalkan Ayazini minibüsleri ile Frig Vadisi'ne ulaşım sağlanabilmektedir. Vadiye giriş ücretsizdir.

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege’de gezilecek en ucuz yerler

MUĞLA AKBÜK
Mavi ve yeşilin muhteşem uyumu ile sizleri karşılayan Akbük Gökova'nın en güzel koylarından biri. Cam gibi denizi ve bol oksijenli havası ile Ege'nin cennet köşesi Akbük'te ister bungalovlarda konaklayabilir isterseniz çadır kampı yapabilirsiniz.

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege’de gezilecek en ucuz yerler

İZMİR BERGAMA
İzmir'in kuzeyinde yer alan Bergama Ege turu için olmazsa olmaz. Konaklamak için çok sayıda Rum konağının yer aldığı Bergama'dan Kozak Yaylası, Bergama Antik Kenti ve Asklepion'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege’de gezilecek en ucuz yerler

MUĞLA CENNET ADASI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Cennet Adası, büyüleyici güzelliğiyle Marmaris'e gelen tüm tatilseverlerin görmesi gereken bir bölge. Güzel ve temiz suları, eşsiz doğa manzarası ile bilinen bu harika adada tatil mükemmel bir fikir.

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege’de gezilecek en ucuz yerler

MUĞLA DALYAN
Doğanın ve tarihin içinde sükunetle kaybolacağınız bir tatil arıyorsanız, gideceğiniz yerlerden biri Dalyan. Dalyan'da yaşam ve doğa capcanlı renkleriyle sizi çağırıyor.

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege’de gezilecek en ucuz yerler

AFYONKARAHİSAR EBER GÖLÜ
Afyonkarahisar gezilecek yerler listesinde mutlaka yer alması gereken Eber Gölü, çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yaptığı için özellikle doğa severlerin ve ender görülen canlılara meraklı olanların mutlaka görülmesi gereken bölgeler listesine eklemesi gereken bölgelerden biridir.

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege’de gezilecek en ucuz yerler

MANİSA KULA
Ankara-İzmir karayolu üzerinde bulunan Kula, Manisa'ya 126 km kadar bir uzaklıkta yer alır. Ayrıca İzmir'e de 140 km uzaklıkta ve oldukça yakın olan Kula, içerisindeki tarihi yapılar, türbeler, kaplıcalar ve doğal güzellikler sayesinde bir turizm merkezi haline gelir. Hem gezi turizmine hem sağlık turizmine hem de jeolojik bir bölge olmasından dolayı akademik turizme açık bir bölge olur. Sıcak su kaplıcalarının kaynağı olarak çok eskiden sönmüş volkanlar olduğu bilinir.

Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege’de gezilecek en ucuz yerler

UŞAK CLANDRAS KÖPRÜSÜ
Clandras Köprüsünün kemeri Osmanlı Döneminde kullanılan kasnak şeklinde yapılmış olan taşlar, kalemle işlenmiştir. Clandras Köprüsü Şelalesi'nin eşsiz manzarası ziyaretçilerini büyülüyor. Hem tarihi değerleri hem de doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan bu köprünün üzerinde kalemle yazılmış yazılar yer alıyor. Özellikle de Temmuz ayında Uşak'a gitme gibi bir planınız varsa Clandras Köprüsü'ne ve Şelalesine uğramadan gitmemeye özen gösterin.

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