Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! İşte Ege’de gezilecek en ucuz yerler

AFYONKARAHİSAR FRİG VADİSİ

Antik bir yürüyüş yoluna da sahip olan Frig Vadisi; Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar arasında bulunmaktadır. Frig yolu, 3 bin yıl önce aktif olarak kullanılmış ve bu büyük medeniyetin can damarı olmuştur.

Bugün ziyaretçilere açık olan bu yol, 506 kilometre uzunluğundadır ve 3 ana rotadan meydana gelmektedir. Afyon gezilecek yerler listesine özellikle tarihi yapıları sevenlerin eklemesi gereken bölgelerden biridir. Afyonkarahisar il merkezinden kalkan Ayazini minibüsleri ile Frig Vadisi'ne ulaşım sağlanabilmektedir. Vadiye giriş ücretsizdir.

