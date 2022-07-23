Sokak ortasında dehşeti yaşatmışlardı! İzmir’deki korkunç olayda yeni gelişme

Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 4133 Sokak'ta, 24 Haziran 2020'de, sokakta çıkan bıçaklı kavgada Ferman Kaplan hayatını kaybederken, Halil İbrahim Balcı ve Mehmet Emin Balcı yaralandı. Soruşturma kapsamında Abdullah Berat Balcı, Kadir Balcı ve Halil İbrahim Balcı tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Halil İbrahim Balcı, Kadir Balcı ve Mehmet Emin Balcı'nın, yanlarında 2 kadın yakınlarıyla yürüdükleri sırada Ferman Kaplan ve onun arkadaşı O.K. ile karşılaştıkları belirtildi. Halil İbrahim Balcı ve beraberindekiler, yanındaki kadınlara baktığını ileri sürdükleri Kaplan'ı, çıkan kavgada darbettikleri vurgulandı. Daha sonra yakınlarını toplayan tarafların Kaplan'ın evinin çevresinde karşılaşıp tekrar kavgaya tutuştukları da iddianamede yer aldı. 2'nci kez çıkan kavgada Kadir Balcı ve Abdullah Balcı'nın ellerinde bıçaklarla Kaplan'ı kovaladıkları, apartman boşluğuna sıkıştırdıkları kaydedildi. Abdullah Berat Balcı'nın tekme atıp yere düşürdüğü Kaplan'ı bıçaklayıp öldürdüğü de iddianamede yer aldı. Sanıklar Kadir Balcı, Mehmet Emin Balcı, Halil İbrahim Balcı ve Abdullah Berat Balcı hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SANIKLAR, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yargılama sürecinde sanıklardan Abdullah Berat Balcı da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin tanımadığı biri tarafından yüzünden bıçakla yaralandığını, bunun üzerine elindeki bıçağı birkaç kez sallayıp kaçtığını söyleyen Balcı, olaydan etkilendiği için 13 gün Manisa'ya gittiğini ancak kavgada birinin öldüğünü öğrenince gelip ifade verdiğini anlattı.



Sanık Halil İbrahim Balcı da kalabalık bir grubun kendilerine saldırması üzerine eve gidip bıçak aldıktan sonra geri döndüğünü belirterek, "Bıçağı alma sebebim kalabalığı dağıtmaktı. Sonrasında bıçağı gelen polislere teslim ettim. Kaplan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şey bilmiyorum" dedi.

Kadir Balcı ise kavgada hem kendisinin hem yakınlarının darbedildiğini belirterek, evden bıçak alıp döndüğünü ancak Kaplan'ın bıçaklanma olayını görmediğini söyledi.



Kavgada başına aldığı darbe nedeniyle bilincini yitirdiğini anlatan Mehmet Emin Balcı da hastanedeki tedavisinin ardından nezarethanedeyken Kaplan'ın ölüm haberini polislerden duyduğunu söyledi.





SANIKLARDAN 3'ÜNE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ, 1'İNE BERAAT

Yargılamanın ardından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl aralık ayında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Berat Balcı, Kadir Balcı ve Halil İbrahim Balcı'ya 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezalarını olayı 'tahrik altında' gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 15 yıl hapse çevirdi. Sanıklardan Abdullah Berat Balcı'nın olay tarihinde yaşının 18'den küçük olması nedeniyle verilen 15 yıl hapis cezasını 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Emin Balcı'nın ise beraatine karar verdi.



SANIKLAR YENİDEN HAKİM ÖNÜNE ÇIKACAK

Kararın ardından şikayetçi avukatı Hacı Hakan Ağcakanat, sanıklara verilen cezalara itiraz edip dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ağcakanat'ın itirazıyla dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 1'inci Ceza Dairesi, Abdullah Berat Balcı ve Mehmet Emin Balcı'nın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suça iştirak ettiklerini belirtip eksik gerekçeyle hüküm kurulduğunu belirtti. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında asgari haddin üzerinde haksız tahrik indirimi yapıldığının da altını çizip, kararı bozup, dava dosyasını yerel mahkemeye gönderdi.