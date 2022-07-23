Vekillerin seçimini Kandil’de yapmışlar

Gri listede aranırken PKK'dan kaçan Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun itirafları gündem yaratmaya devam ediyor. Selahattin Demirtaş'ın seçim öncesi Kandil'den 16 milyon lira aldığının ortaya çıkmasının ardından, şimdi de aralarında İzmir vekillerinin de olduğu HDP'li milletvekillerinin terör örgütü tarafından belirlendiği öğrenildi. Güvenlik güçlerine teslim olan "Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, PKK ile HDP'nin bağını anlattı. Ovalıoğlu'nun verdiği ifadeye göre, HDP'li isimler 2015 seçimleri öncesi Kandil'in yolunu tutmuş. Seçim kampını Kandil'de gerçekleştiren partililer, örgüt tarafından mülakata alınmış.





12 İSİM HALA MECLİS'TE

Seçim öncesi dönemde KCK/TM Karargahı'nda yoğun faaliyetlerin yürütüldüğünü ve görüşmeler yapıldığını dile getiren Ovalıoğlu, Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri tek tek sıraladı. Bu isimler arasında HDP'nin İzmir Milletvekili Murat Çepni ile yine partinin bir önceki dönem İzmir Milletvekili olan Ertuğrul Kürkçü de bulunuyor. HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ı 2015'te Kandil'de gördüğünü belirten Ovalıoğlu, "Kurtalan'ın kardeşi de örgüt mensubu. Kandil alanında KCK Yürütme Konseyi'nde yer alan Rotinda Sarız kod adlı kişi bana 'Fatma Adır koda söyle Fatma Kurtalan'ın kardeşinin tedavi olması lazım. Bu notu ilet' dedi" ifadelerini kullandı.



ÖCALAN'DAN İZİN ÇIKTI

Terörist Ovalıoğlu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın milletvekilliği adaylığı konusundaki durumunun terörist başı Abdullah Öcalan'a İmralı heyeti içerisinde yer alanlar aracılığıyla sorulduğunu söyledi. Öcalan'ın, "Benim hakkımda konuşmuş. Kendisini affediyorum. Ben, size her zaman birisi bataklığa bir saç teli dışarıda kalacak kadar batmışsa da o telden tutup çıkarın derim" yanıtını verdiğini anlatan Ovalıoğlu, "Bu beyanları KCK Eş Başkanlığı'na ve KCK/TM Karargahı'na ulaştıktan sonra kendisinin HDP'den milletvekili seçilmesi önünde bir engel kalmadı. Görüşmeler yapmak amacıyla örgüt tarafından 2015 yılı başlarında Kandil alanına çağırıldığını ve görüşmeler yaptıktan sonra milletvekili seçilmesi için izin verildiğini biliyorum. Kendisini bizzat Kandil alanında farklı noktalara götürmüştüm" dedi.



SALDIRGAN VEKİL DE VAR

İstanbul'da PKK'ya destek için yapılan eylemde polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz de Kandil'in yolunu tutan isimlerden. Aydeniz'i Kandil alanına getiren örgüt mensubunun HDP Erbil temsilciliğinde çalışan Şilan kod adlı kişi olduğunu anlatan Ovalıoğlu, "HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'yı da 2015 yılı ilkbahar aylarında Kandil alanında gördüm. Kandil Balayan alanında bulunan Halklar ve İnançlar Komitesi içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile bir arada bulunduğunu da hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'yi 2015 ilkbahar aylarında Kandil'de gördüm. KCK Türkiye yapılanması içerisinde hangi alanda olduğunu bilmiyorum."



HDP İzmir eski Milletvekili Ertuğrul Kürkçü

Barış sürecinde çok defalar Kandil'e gelip giderken kendisini görmüştüm. Bu süreçte yanında o dönemin KCK Türkiye sözcülerinden Kamuran Yüksek ve Yahya Figan da bulunmaktaydı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ



HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü

2015 başlarında Irak- Kandil alanında bulunan misafirhanenin yanındaki teknik birimin kullandığı evde gördüm. Örgüt kadroları tarafından milletvekili olması için aday gösterildiğini ve görüşmeler için KCK Eş Başkanlığı'na geldiğini anlatmıştı. Kendisini KCK Eş Başkanlığı'nın irtibat bürosuna götürdüm.



'OĞLUMU DAĞA ÇEPNİ KAÇIRDI'

Kandil'deki PKK kampında görüldüğü belirtilen HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin adı daha önce gençlerin PKK tarafından dağa kaçırılmasıyla ilgili de geçmişti. 2017 yılında oğlu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Sabire Aydın, "Oğlumu HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni kandırıp dağa gönderdi" demişti. Samsun'dan 23 yaşındayken çalışmak için İstanbul'a giden, 3 ay sonra İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın (23) annesi Sabire Aydın, "Oğlum Murat Çepni tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Oğlum kafeye gidip geldikçe onlar tarafından kandırılıp dağa götürüldü. Onun kafesine gidip gelen çocuklar da halen orada kandırılıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.