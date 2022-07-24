İzmir İZSU su kesintisi 24 Temmuz Pazar

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintileri hangi ilçelerde etkili olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 24 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...
KARABAĞLAR GÜNALTAY, SELVİLİ, BARIŞ, KİBAR, SARIYER
24.07.2022 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ZEYTİNLİK, LEVENT, FERAHLI, EMİR SULTAN
24.07.2022 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ, YAHŞELLİ
24.07.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YANIKKÖY, BELEN, DOĞA, ÇUKURKÖY, YAHŞELLİ, HAYKIRAN
24.07.2022 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN MERMERLİ, KASIMPAŞA
24.07.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KONAKLI
24.07.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ÇAMLIK
24.07.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.