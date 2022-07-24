Yol ortasında durdu bir anda kendini vurdu

İZMİR Tire'de, yol ortasında cinnet geçiren 52 yaşındaki İlyas Çakmak, yanında taşıdığı silahıyla canına kıymak istedi. Önceki akşam bir anda yol ortasında duran Çakmak, belindeki tabancayı çıkararak karnına dayadı. Hiç düşünmeden tetiğe dokunan Çakmak bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralıya müdahale etti. Yerde acıyla kıvranan Çakmak kendisine yardım etmek isteyen polislere uzun süre, 'Bırakın öleyim' diye yalvardı. Çakmak ambulansla götürüldüğü Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ■ NADİR UYSAL

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