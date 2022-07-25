AK Partili Kurtulmuş el yazması eserleri inceledi

İzmir Tire'de 1943 yıllık tarihi Necip Paşa Kütüphanesi'ndeki orijinal el yazması eserleri inceleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İbn-i Sina'nın Kitab-ı Şifa ve Kitab-ı İşaret ile hadis metni olan Buhari Nüshası el yazması eserleri hayranlıkla inceledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ve partililerle birlikte kütüphane müdürü Ahmet Kılıç'tan kütüphanenin bünyesinde bulunan eserler hakkında detaylı bilgi alan Kurtulmuş, ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.



■ NADİR UYSAL

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