İzmir’de kumar baskını! 82 kişiye 150 bin lira ceza

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi, kahvehane görünümlü kumarhanelerde oyun oynarken yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Gökdere Mahallesinde bulunan işletmede yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine Ö.K. isimli bir şüphelinin üzerinde 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ö.K. hakkında da "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.