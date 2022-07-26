Hırsız sandı bilerek çarptı, özür bile dilemedi!

Balçova ilçesindeki Olimpiyat Köyü Sitesi'nde, 14 Nisan günü saat 00.30 sıralarında, veteriner hekim E.Y.'nin (37) evinin önündeki park halindeki motosikleti A.Ü. tarafından çalındı. Durumu fark eden E.Y., site güvenliğine bildirip motosikletini çalan kişinin kaçmaması için kapıları kapatmasını istedi. Otomobiliyle sitenin çıkışına giden E.Y., motosikletini çalan kişiyi beklemeye başladı.

Karşıdan gelen motosikletli Kemal Merkit'i (29) motosikletini çalan kişi sanan E.Y., otomobiliyle ters yöne girip çarptı. Yaralanan Merkit, site görevlilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Merkit'in şikayetiyle gözaltına alınan E.Y., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY ARAÇ KAMERASINDA

Yaşananların E.Y.'nin otomobilindeki, araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Merkit'in yerde kıvranıp çığlık attığı anlar ve E.Y.'nin çarptığı kişinin hırsız olmadığını anlayıp "Çalan kişi zannettim, Allah kahretsin ya' diyerek, inip otomobilindeki hasarı görmeye çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

'YERDEN KALKAMADIM'

Yaşadıklarını anlatan Kemal Merkit, "Kulağımda yüzde 40 işitme kaybı var. Bacaklarım da oldukça kötü durumdaydı, felç olduğumu zannettim. Daha sonra kendisiyle hiç görüşmedim, bir özür dilemesini bekledim ama onu bile yapmadı" diye konuştu. E.Y.'nin hırsız bile olsa cezayı kendisinin kesmemesi gerektiğine dikkat çeken Merkit, "Başımda kaskım vardı. Ancak, olay anında başımdan çıktı. 2 çocuğum var, olayda ölebilirdim. Bunun hesabını kim verebilirdi? Görüntüleri sonradan izleyince tüylerim diken diken oldu. Bir insana öyle bilerek çarpılmaz. Hayvana dahi çarpsanız, inip bir bakarsınız ne oldu diye. Bu kişi kafasında direkt olarak 'Gelsin, öldüreceğim' diye kurmuş. Olaydan sonra avukatımla E.Y. hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.