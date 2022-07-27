  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Örgütün askeri yapılanmasına İzmir merkezli baskın: 26 gözaltı

Örgütün askeri yapılanmasına İzmir merkezli baskın: 26 gözaltı

27.7.2022

Örgütün askeri yapılanmasına İzmir merkezli baskın: 26 gözaltı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 14'ü kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri olan 14'ü muvazzaf 21 asker 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HAKLARINDA gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'i astsubay rütbesinde olduğunu bildirildi. 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 35 şüpheliden 26'sı yakalandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA