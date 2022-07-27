Örgütün askeri yapılanmasına İzmir merkezli baskın: 26 gözaltı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 14'ü kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri olan 14'ü muvazzaf 21 asker 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HAKLARINDA gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'i astsubay rütbesinde olduğunu bildirildi. 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 35 şüpheliden 26'sı yakalandı.