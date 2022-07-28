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Haberler İzmir Hizmete Medical Point olarak devam edecekler

Hizmete Medical Point olarak devam edecekler

28.7.2022

Hizmete Medical Point olarak devam edecekler
SENTEZ Sağlık Hizmetleri AŞ, Medical Park Hastaneler Grubu'na ait hisselerini aldığı Gaziantep, Batman ve İzmir'deki Medical Park Hastanesi'nin, Medical Point ismiyle hizmet vereceğini duyurdu. 27 yıllık tecrübe, başarı ve tıbbi kalitelerini yeni markalarıyla sunmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba, "Bu değişimin özellikle Gaziantep başta olmak üzere Batman ve İzmir hastanelerimizle, Türkiye için sağlıkta yeni bir adım olmanın temennisi ile hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalarımız açısından hiçbir farklılığın oluşmayacağını, bu dönüşümle hizmet kalitemiz gelişerek artacak, öncelikli veri ve tıbbi verilerimiz korunacak, hekim ve kadrolarımız aynı şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.
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