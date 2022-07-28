  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı

İzmir'de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı

Gelen son dakika haberine göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Çetin K. isimli şahıs, eşi Gülşen K.'yı bıçakla rehin aldı. Bölgeye yönlendirilen polislerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince kadın, polislerin şüpheliye müdahalesiyle kurtarıldı.

İHA

28.07.2022, 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022, 14:06

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşinin bıçakla evde rehin aldığı kadın, polislerin şüpheliye müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir’de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı

Bir süredir ayrı yaşadığı eşinin Alpagut Mahallesi'ndeki evine gelen Çetin K. ile Gülşen K. arasında tartışma çıktı.

Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen koca, eşini bıçakla rehin aldı.

İzmir’de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı

Komşuların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede önlem aldı. Müzakereci polis ekipleri de şüpheliyi ikna için uğraştı.

İzmir’de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı

Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarına rağmen eyleminden vazgeçmeyen zanlı, eve giren özel harekat polislerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

İzmir’de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı

Kurtarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA