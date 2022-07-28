İzmirli depremzedelere uygun kredi imkanı

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve beraberindeki heyet, deprem destek kredisi ile ilgili Ankara'da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'la görüştü. İZDEDA heyeti, depremzedelerin uzun süredir beklediği deprem destek kredisi için hazırlanan dosyayı Yıldırım'a teslim etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da yer aldığı görüşmede İzmir'deki depremzedeler için müjdeli haberler çıktı. Depremzedelere kredi müjdesi geldi.

FAİZ DÜŞECEK VADE UZAYACAK

Görüşmeyle ilgili "Güzel katkılar aldık, teşekkür ederim" şeklinde paylaşım yapan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, düzenlediği basın toplantısında Ankara'daki görüşmede aldıkları kredi müjdesini paylaştı. Özkan, "Sayın Binali Yıldırım'ı bizden talep ettiği formlarla birlikte ziyaret ettik. Birçok konuda sizlere müjde verirken, bu güzel haberlerin yalnızca derneğimizde ilgili formu dolduran depremzedelerimizi kapsadığını özellikle ifade etmek isterim. Ağır ve orta hasarlı konutlar için 12 yıl vadeli, 1.04 faizli kredi sağlanması hususunda mutabık kaldık. 1-2 yıl geri ödemesiz olması hususunda çalışma yapılıyor. Şu anki koşullarda 2,05 faiz oranında 120 ay vadeli 400.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşımızın ödeyeceği taksit tutarı 9,000 TL. Bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda faiz oranı 1,04'e düşüyor ve vade 144 aya çıkıyor. Aylık ödememiz 5.300 TL ve ödeme şekillerinizi kendiniz belirleyebileceksiniz. Devlet bankaları üzerinden, Halk Bankası koordinasyonunda verilecek. Az hasarlı konutlar için de çalışmamız sürüyor" dedi.

ORTA HASARLILARA DA MÜJDE

Ağır hasarlı konut sahiplerine ek olarak rezerv alanda orta hasarlı konut sahiplerine de hak sahipliği tanınacağının müjdesini de paylaşan Özkan, "Rezerv alanda depremzede olmayan hiç kimseye satış yapılmayacak. TOKİ inşaatlarının kendi kat ve metrekaresinde yapılması için AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hamza Dağ çok önemli çalışmalar yapıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya da bu hususta çok büyük gayret sarf etmekte" diye konuştu.

'BİZ HEP YANLARINDA OLACAĞIZ'

YENİ Asır'a değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ağır hasarlı binaların yapımında proje alanındakilerin bittiğini, rezerv alanındakilerin de bitmek üzere olduğunu söyledi. Mağduriyetin giderilmesi konusunda merkezi hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Dağ, "Yani yerel yönetimin de taşın altına elini koyması gereken hususlar var. Bu konuda çok fazla hareketinin olduğunu da göremiyoruz. Deprem üzerinden 2 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen İzmir Büyükşehir'in kendi binasına bile ne yapacağına karar vermediğini görüyoruz ve bir tane bile konut inşa etmediğine şahit oluyoruz. Biz hemşerilerimizin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, "Her zaman yanlarındaydık ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Problemlerin çözümü için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Diğer müjdeler

■ Yıkımdan sonra 1 yıl içerisinde gerçekleşmesi gereken kredi müracaatı, 2 yıla uzatılacak. ■ Proje alanındaki ödemeler; 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli ve 0 faizli biçimde gerçekleşecek. ■ Orta, az hasarlı ve hasarsız olarak yıkılan 1 binanın ödemesi; 1 yılı ödemesiz 19 yıl vadeli, faiz oranı TEFE/TÜFE'yi geçmeyecek şekilde yüzde 10 üst sınır olmak üzere gerçekleşecek. ■ Yılmaz Erbek Apartmanı'nda göçükten çıkan ve uzuv kaybı olan Gülçin Soydan'a deprem şehitlerinin ailelerine verilen konuttan verilecek. ■ Konut kredi miktarı en az 500 bin lira olacak, 600 bin liraya çıkarılması için görüşülüyor.

NİDA ALADAĞ