Haberler İzmir İzmir'de kahramana veda! Şehit Astsubay Batuhan Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek (24) için İzmir Gaziemir 15 Temmuz Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.