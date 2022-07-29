İzmir’deki kazıda ortaya çıktı! Tam 1800 yıllık...

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından Kadifekale bölgesinde bulunan İzmir Smyrna Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmalarında "Doğu Vomitoryum" olarak adlandırılan alanda insan başı ölçülerine sahip heykel başına rastlandı.

Heykel başının mitolojik varlık olan Satyros'u simgelediği ve milattan sonra 2'nci yüzyılda yapıldığı belirlendi.

Kazı Heyeti Başkanlığını yürüten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, AA muhabirine, vomitoryumların tiyatrolarda izleyicilerin sandalyelerine ulaşmak amacıyla kullandığı bağlantı noktaları olduğunu söyledi.

Tiyatro kazıları çerçevesinde 2021 yılından bu yana "Batı Vomitoryum" bölümünde çalıştıklarını ifade eden Ersoy, tarihi buluntuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kazılarda Satyros'a ait bir heykel başı tespit ettik. Satryros mitolojik bir varlık ve tiyatroların koruyucu tanrısı olarak bilinen Dionysos'un olduğu mekanlarda bulunuyor. Erkek bir mitolojik varlığı anlatan bu esere tiyatronun bulunduğu alanda rastlanması da önemli."

Ersoy, temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra heykel başının İzmir Arkeoloji Müzesine teslim edileceğini söyledi.