  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Torbalı’nın 5 köyünde 20 gündür su yok

Torbalı’nın 5 köyünde 20 gündür su yok

29.7.2022

Torbalı’nın 5 köyünde 20 gündür su yok

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sahadaki programlarını Torbalı'da sürdürdü. Türkmenköy Mahallesi, Yoğurtçular, Demirciköy, Ayrancılar, Yazıbaşı ve Atalan'ı ziyaret eden Kaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Torbalı'nın kırsaldaki mahalleleri Atalan, Bülbüldere, Naime, Göllüce ve Kırbaş'ta 20 gündür çeşmelerden su akmadığını belirten Kaya, "Rahmetli Bülent Ecevit'in 'toprak işleyenin su kullananın' sözünü söylediği yer Torbalı'nın Göllüce Mahallesi'dir. O zamanın toprak ağalarının vermediği suyu şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin vermediğini görüyoruz. CHP'li Soyer ağalığa özenmesin" dedi. Büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik de, "Hem su yok, hem zamlı tarifeden su faturaları gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA