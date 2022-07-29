Torbalı’nın 5 köyünde 20 gündür su yok

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sahadaki programlarını Torbalı'da sürdürdü. Türkmenköy Mahallesi, Yoğurtçular, Demirciköy, Ayrancılar, Yazıbaşı ve Atalan'ı ziyaret eden Kaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Torbalı'nın kırsaldaki mahalleleri Atalan, Bülbüldere, Naime, Göllüce ve Kırbaş'ta 20 gündür çeşmelerden su akmadığını belirten Kaya, "Rahmetli Bülent Ecevit'in 'toprak işleyenin su kullananın' sözünü söylediği yer Torbalı'nın Göllüce Mahallesi'dir. O zamanın toprak ağalarının vermediği suyu şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin vermediğini görüyoruz. CHP'li Soyer ağalığa özenmesin" dedi. Büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik de, "Hem su yok, hem zamlı tarifeden su faturaları gelmeye devam ediyor" diye konuştu.