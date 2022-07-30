AK Parti’den İzmir’de gündem yaratacak iddia: Buca Metrosu kredisiyle Narlıdere’yi yapacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmalı ihaleleriyle ilgili Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'dan flaş bir iddia geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiren Hızal, "İzmir'de koku problemi varken siz kalkıp Atina'da uluslararası meseleler üzerinden ahkam keserseniz, siz belediye başkanı değilsinizdir. Yunanistan'la yaşadığımız sorunları, haklı mesajlarımız ve taleplerimizi kamuoyu biliyor. Hal böyleyken siz kör göze parmak sokarcasına Atina Belediye Başkanı 'Türkiye'nin temel sorunu Recep Tayyip Erdoğan'dır' diye tweet atar, fotoğrafta da yanında Tunç Soyer varsa orada bir sorun var demektir" dedi.



'YALAN YANLIŞ BİLGİ VERİYOR'

Buca Metrosu ihalesi yapıldıktan hemen sonra ihale komisyonunun toplanıp hukuki olmayan bir karar verdiğini dile getiren Özgür Hızal, "Yaklaşık 3.3 milyar TL bedelle ihaleyi alan firmadan alınıp, 529 milyon TL fazla teklifte bulunan ikinci firmaya iş verildi. Bunun üzerine en düşük birinci teklifi veren firma yetkilileri bunun hukuki olmadığı yönünde iddialarla meseleyi yargıya taşıdı. Mahkeme de 'İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hukuki olmayan bir karar verdiniz. Bu kararınızdan dönün ve doğru bir karar verin' dedi. Ama bu karar Danıştay'ın denetiminden geçmesine ve Büyükşehir'i haksız bulmasına rağmen Tunç Soyer akıl almaz bir şekilde bu kararında ısrar ediyor" diye konuştu.



'BİR AVANS ÖDEMESİ ALINACAK'

529 milyon TL daha fazla teklif eden ikinci firmanın Narlıdere Metrosu'nu yapan firma olduğunu da dile getiren AK Partili Hızal, "Narlıdere Metrosu inşaatının şu an bitmiş olması lazımdı. Buradaki temel neden, Buca Metrosu'ndan alacakları finans desteğiyle Narlıdere Metrosu'nu yapmayı amaçlıyorlar. Bir avans ödemesi alınacak, firmaya ödeme yapılacak ve o firma Narlıdere Metrosu'nu bitirecek. Buca Metrosu için de 'Ne hali varsa görsün' denilecek. Bütün bu hukuksuzluk ve yargı tanımazlığın sebebi bu diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



'SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Tunç Soyer'in bu süreçte İzmirlilere defalarca yalan söylediğini aktaran Özgür Hızal, "Bu kararı Avrupa Kalkınma Bankası'nın verdiğini söylediler. Ama kararın aslında Büyükşehir İhale Komisyonu'nca verildiğini gördük. Soyer 'Yargının vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz' dedi. Danıştay Büyükşehir'i haksız buldu ve Tunç Soyer dönüp 'Biz bildiğimiz şekilde hareket edeceğiz' dedi. Bu iki husus bile Tunç Soyer'in ne kadar samimiyetsiz olduğunu, ne kadar yalan yanlış bilgiler verdiğini gösteriyor" dedi.







'4 YIL GEÇTİ DAHA ÇİVİ ÇAKILMADI

Tunç Soyer'in seçim vaadinde Buca Metrosu'nu bitireceğini söylediğini de hatırlatan Hızal, "4 yıl geçti, Buca Metrosu'na daha çivi çakılmadı. İzmir halkı da bizim gibi düşünüyor. Buca'da inanılmaz bir trafik problemi olduğunu görüyorlar. Bu performansla giderlerse Buca Metrosu'nun hayata geçirilmesi imkansız. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte atılan göstermelik temel atma törenine 20 milyon TL harcandı. 6 ay geçti ama ortada hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.



