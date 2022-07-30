Cinayetlerin nedeni köpek değil sürtüşme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 kişiyi öldüren amcası Ali İhsan Kılıç (66) ile kendisine şarjör verdiği iddiasıyla olaydan 20 gün sonra babası Mehmet Kılıç'ın (68) tutuklanmasının ardından oğlu Köksal Kılıç, sessizliğini bozdu. Cinayetin arsa ya da köpek besleme meselesi yüzünden değil, ölen Meryem Köşek ile amcası Ali İhsan Kılıç arasında birkaç ay önce yaşanan küfürleşmeden kaynaklandığını iddia eden Kılıç, bu sürtüşmenin devamında taraflar arasında husumet başladığını öne sürdü. Olay 10 Haziran günü saat 16.00'da Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Köpek besleme meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada, Ali İhsan Kılıç ruhsatsız tabanca ile Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Köşek Güçlü'yü sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Kılıç'ın ardından 20 gün sonra da kardeşine cinayet sırasında silah şarjörü verdiği iddiası ile ağabeyi Mehmet Kılıç da tutuklandı.



Cinayete kurban giden Funda Güçlü evli ve iki çocuk annesiydi.



'PARSELLER PAYLAŞILMIŞTI'

Amcası Ali İhsan Kılıç ile babası Mehmet Kılıç'ın tutuklanmasından sonra ilk kez Yeni Asır'a konuşan Köksal Kılıç, 20-25 yıl önce bölgenin kentsel dönüşüme girmesinden dolayı iki ailenin anlaşıp oturdukları parselleri paylaştığını ve bu nedenle bir husumetin söz konusu olmadığını öne sürdü. Kılıç, cinayetin asıl nedeninin ölen Meryem Köşek ile amcası Ali İhsan Kılıç arasındaki sürtüşmeden kaynaklandığını iddia etti.



Akrabaları tarafından sopayla dövüldüğü iddia edilen Mehmet Kılıç, olay sırasında kardeşine şarjör verdiği iddiasıyla tutuklandı.



KÜFÜRLEŞMEYLE BAŞLAMIŞ

Ölen Meryem Köşek'in cinayetten birkaç ay önce beslediği sokak köpeğini amcası Ali İhsan Kılıç'a saldırması için kışkırttığını ve ikili arasında küfürleşme olduğunu öne süren Kılıç, "Cinayetten saatler önce ilköğretim okulunun arkasında 'Eşime küfür etmişsin' diye dayım Yahya Köşek ile amcam bıçaklı kavga yapmış" diye konuştu. Sonrasında amcası Ali İhsan Kılıç'ın evine geldiğini, babası ile konuştuktan sonra sakinleşmek için dışarı çıktığını, babasının da arkasından gittiğini öne süren Kılıç, "Amcam önden, babam da arkasından gitmiş. Babamı gören Köşek ailesi sopa ile saldırmış. Babam kanlar içerisinde eve geri dönmüş. Bunu sonradan öğrenen amcam da gidip cinayetleri işliyor" dedi.

"BENİM 'BAŞ AZMETTİRİCİ' OLDUĞUMU İDDİA EDİYORLAR"

Olaydan sonra karşı tarafın bazı yakınları tarafından tehdit edilerek, sosyal medyada 'baş azmettirici' diye kendisine yönelik paylaşımlar yapıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayan Kılıç, "Annem Nazlı Kılıç'ın ve benim de olay yerinde olduğum iddia ediliyor. Annemin ayağında platin var ve bu sırada kızının evinde. Ben işyerindeyim. Telefon sinyallerinden nerede olduğumuz belli. Bu tür olaylar yüzünden oturduğumuz mahalleden taşınmak zorunda kaldık. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI