Estetik kabusu

İZMİR'DE yaşayan Türkan B.'nin burun çevresinde gözüken kılcal damarlarının yok edilmesi için özel tıp merkezinde lazerle gördüğü estetik tedavisi hayatını kabusa çevirdi. Konak'ta oturan Türkan B, geçen yıl Aralık ayında lazerle kılcal damar tedavisi için Kahramanlar Mahallesi'ndeki özel bir tıp merkezine gitti. Burun çevresindeki kılcal damarların yok edilmesi için iki seans lazerli estetik tedavisi gören Türkan B, işlem sonrasında hiçbir değişiklik olmadığını fark etti.

260 BİN LİRALIK TAZMİNAT

BUNUN üzerine özel tıp merkezinde seans sayısı 5'e yükseltildi. Birçok futbol kulübünde uzun yıllar hekimlik yapan medikal estetik doktoru A.K. tarafından geçen 21 Nisan'da Türkan B.'ye uygulanan 5'inci seansta talihsiz kadının burnunun kenarında kalıcı yanık ve doku kaybına bağlı oyuk oluştu. Hatasını kabul ettiği iddia edilen doktor A.K. hastası Türkan B.'ye yanık kremi verip, uzun süren birkaç operasyondan sonra bir ihtimal genç kadının burnunun düzelebileceğini söyledi.

Burnundaki yanık ve oyuğun kaybolmadığını fark eden Türkan B, avukatı Efe Demirciefe aracılığıyla İzmir Tüketici Mahkamesi'ne başvurup, 10 bin lira maddi, 250 bin lira da manevi olmak üzere 260 bin liralık tazminat davası açıp, doktor A.K. hakkında 'Taksirle yaralama' suçun savcılığa suç duyurusunda bulundu.

FİRMANIN kusurunu kabul ettiğine de dikkat çeken Avukat Efe Demirciefe, "Operasyonu gerçekleştiren hekimin cihazın ısısını yüksek derecede kullanarak yaptığı hatalı işlem sebebi ile müvekkilimizin yüzünde kalıcı ve sabit izler kalmıştır. Müvekkil uzun tedavi sürecine girmiş, mağduriyeti nedeniyle elem ve ızdırap içerisindedir. Yapılan işlemin kusurlu olduğunu firma kabul etmiştir ancak hiçbir kremin doku kaybını telafi edemeyeceği aşikardır" dedi. ■ METİN BURMALI