İzmir Dikili’de 36 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar kuyruğa girdi

İzmir Dikili'de yaklaşık 36 saat devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidonlarla su temin etmeye çalışıyor.





İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor. Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

CHP KLASİĞİ!

Konu ile ilgili Twitter'dan paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir Dikili'de yaşayan vatandaşlarımızın ve tatil için şehrimizin misafirleri olan konukların uzun süredir suya ulaşamaması maalesef bir CHP klasiğidir" dedi.

Bahar Ayberk isimli vatandaş ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 72 saatte 48 saat su kesintisi. Dikili'de hava sıcaklığı 37 derece. Sıcaktan ve susuzluktan hastalanacağız" dedi.

"SICAKLIK 40 DERECE AMA SU YOK"

Arzu Tektaş isimli vatandaş, "Dikili Belediyesi halkını düşünüyor. 24 saat su kesintisi yapıyor ama bunu birden bire söylemiyor. Önce 5 saat kesinti var diyor. Bu böyle gidiyor. Sonra bir 5 saat daha ekliyor. 40 derece sıcaklık ama su yok" diye eleştiride bulundu. Batuhan isimli Twitter kullanıcısı ise, "Dikili'de bir ayda 10 günden fazla su kesintisi mi olur? 24 saatten fazla süredir evimizde su yok. Nasıl hizmet veriyorsunuz. Lütfen bir açıklama yapabilir misiniz? Seçim zamanı mı açıklama yapacaksınız?" şeklinde tepkisini dile getirdi.

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